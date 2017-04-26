Орпик: у Овечкина и Кросби разные характеры, но оба замечательные хоккеисты

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик в преддверии серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» поделился мнением о противостоянии главных звёзд команды — Александра Овечкина и Сидни Кросби.



«Овечкина и Кросби сложно представить друзьями. Может быть, если бы они играли в одной команде. Они разные. Оба замечательные хоккеисты, но у них разные характеры. Возможно, им нравится друг в друге именно то, что они смогли добиться такого успеха, оставаясь такими разными», — цитирует Орпика официальный сайт лиги.