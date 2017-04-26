Защитник «Монреаля» Емелин перенёс операцию и пропустит 4-6 недель

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин перенёс артроскопическую операцию на правом колене сегодня, и теперь ему предстоит четыре-шесть недель реабилитации, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Арпон Басу.



31-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 76 матчей, сумев отметиться 10 (2+8) результативными баллами при показателе полезности "+1" и 71 минуте штрафного времени.



В плей-офф Емелин пропустил большую часть серии первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).