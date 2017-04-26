Евгений Дадонов не сыграет со Швецией в первом матче на Евротуре

Нападающий сборной России Евгений Дадонов не сыграет в первом матче чешского этапа Евротура против сборной Швеции.

«Что касается Дадонова, то у него микротравма, мы решили его поберечь. Завтра он не сыграет, но вполне может появиться в других играх этого этапа. Всё будет зависеть от его состояния. Что касается Зубарева, то информация будет позднее», – приводит слова тренера сборной Харийса Витолиньша «Р-Спорт».



Сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:

Василевский, Сорокин, Кареев;

Белов – Антипин, Мозякин – Ткачев – Плотников;

Миронов – Проворов, Гусев – Наместников – Кучеров;

Гавриков – Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Шипачев;

Зуб – Береглазов, Бурдасов – Светлаков – Любимов, Голышев.