Евгений Дадонов не сыграет со Швецией в первом матче на Евротуре

Нападающий сборной России Евгений Дадонов не сыграет в первом матче чешского этапа Евротура против сборной Швеции.
«Что касается Дадонова, то у него микротравма, мы решили его поберечь. Завтра он не сыграет, но вполне может появиться в других играх этого этапа. Всё будет зависеть от его состояния. Что касается Зубарева, то информация будет позднее», – приводит слова тренера сборной Харийса Витолиньша «Р-Спорт».
Сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:
Василевский, Сорокин, Кареев;
Белов – Антипин, Мозякин – Ткачев – Плотников;
Миронов – Проворов, Гусев – Наместников – Кучеров;
Гавриков – Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Шипачев;
Зуб – Береглазов, Бурдасов – Светлаков – Любимов, Голышев.