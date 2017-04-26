Любимов: обсудить с Кучеровым его слова не успел, ЦСКА играл в нормальный хоккей

Нападающий сборной России и «Филадельфия Флайерз» Роман Любимов прокомментировал слова Никиты Кучерова о том, что ЦСКА играет в «ужасный» хоккей. Игрок отметил, что ЦСКА добивался успехов в регулярном чемпионате.



«Если честно, то я не читал слов Кучерова, поэтому обсудить с ним ничего не успел. Но ЦСКА несколько лет играл в подобном стиле, и это приносило результат — „регулярку“ же они выигрывали. Я сам оттуда вышел, играл там, потом следил со стороны. Я считаю, ЦСКА играл в нормальный хоккей», — приводит слова Любимова «Р-Спорт».

Кучеров: ЦСКА играет в ужасный хоккей, не люблю смотреть их матчи, жалко ребят