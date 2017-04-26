Йео: безусловно, в первом раунде по воротам «Блюз» много бросали, но с периметра

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф.



«В первую очередь я считаю важным отдать нашей команде должное за то, что мы сделали в первом раунде. Когда ты выигрываешь серию со счётом 4-1, это означает, что ты многие вещи делаешь хорошо. Безусловно, соперники очень много бросали по нашим воротам, но мы неплохо поработали, чтобы эти броски летели в основном с периметра.

Но довольно часто мы, забивая первыми, откатывались назад. Мне бы хотелось, чтобы впредь мы и дальше оставались агрессивными и продолжали атаковать", — цитирует Йео официальный сайт лиги.