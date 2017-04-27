Витолиньш: шведы собрали самую сильную команду с 2013 года, много игроков из НХЛ

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча с командой Швеции на Евротуре.



«Идёт подготовка. Ребята, которые были в сборной, ещё до конца не вышли из-под нагрузки, с швейцарцами чувствовалось, что они «тяжёлые». Те, кто отдыхал и присоединился сейчас, их нагрузили. Чувствуется эта потерянная неделя, они выбились из ритма. Существует разница в скоростях. Но у нас есть неделя, даже чуть больше, чтобы через игры подтянуть уровень. Парням нужна игровая практика. Получиться может не сразу, но через игры ребята войдут в игровой ритм. Наша задача – подвести всех к первой игре чемпионата.

С сильным соперником всегда хорошо начинать. Ты сразу попадаешь в мясорубку, и первый матч даёт настрой на весь турнир. Когда начинаешь против слабой команды, то случается недонастрой. Нам с первой игры придётся показывать хороший хоккей. Можно сказать, что шведы сейчас собрали самую сильную команду с 2013 года, у них много игроков из НХЛ. Получается, для нас будет отличный тест», — цитирует Витолиньша «Р-Спорт».