Торторелла, Бэбкок и Маклеллан претендуют на звание лучшего тренера «регулярки»

Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. На почётную награду «Джек Адамс Эворд» претендуют Джон Торторелла («Коламбус Блю Джекетс»), Майк Бэбкок («Торонто Мэйпл Лифс») и Тодд Маклеллан («Эдмонтон Ойлерз»), сообщается на официальном сайте НХЛ

Отметим, что впервые с 1999 года в тройке претендентов находятся два тренера из Канады.

Напомним, «Коламбус» занял третье место в Восточной конференции, «Торонто» — восьмое, а «Эдмонтон» стал четвёртым на Западе. «Мэйпл Лифс» и «Блю Джекетс» уже завершили свои выступления в плей-офф, а вот «Ойлерз» пробились во второй раунд Кубка Стэнли.