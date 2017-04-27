«Сент-Луис» дома уступил «Нэшвиллу» в первом матче серии

«Нэшвилл Предаторз» на выезде переиграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3 в первом матче серии полуфинала Западной конференции. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нэшвилла».

Пи Кей Суббэн вывел гостей вперед (12-я минута, в большинстве), а затем он же удвоил преимущество «Нэшвилла» в начале второго периода (23). Колтон Парэйко отыграл одну шайбу, но вскоре Филип Форсберг восстановил статус-кво (33, в большинстве). В третьем периоде «Сент-Луис» в течение трёх минут забил дважды — отличились Джейден Шварц (47) и Владимир Соботка (50), однако Вернон Фиддлер на 55-й минуте принёс победу «Нэшвиллу».

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 20 минут, однако результативными действиями не отметился.

Хоккеист «Нэшвилла» Кевин Фиала покинул площадку во втором периоде из-за травмы.

Второй матч серии пройдёт на льду «Сент-Луиса» 29 апреля, начало — в 03:00 мск.