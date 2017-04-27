«Предаторз» — «Блюз»: матч остановили из-за ожидания скорой после травмы Фиалы

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кевин Фиала получил серьёзную травму ноги в первом матче второго раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз». Игра была остановлена на 17 минут из-за ожидания скорой помощи.

Фиала катился к воротам «Блюз», когда против него применил силовой приём Роберт Бортуццо. Форвард «Нэшвилла» упал и врезался в борт. Это случилось на второй минуте периода. Ему оказали медицинскую помощь прямо на льду и увезли с площадки на носилках. В игре возникла пауза в связи с тем, что машина скорой помощи повезла хоккеиста в больницу, а проводить матч без неё нельзя.

Матч завершился победой «Нэшвилла» со счётом 4:3.

Видео эпизода с травмой Фиалы доступно в YouTube