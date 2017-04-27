«Югра» на один год продлила контракт с нападающим Майоровым

Нападающий Константин Майоров на один год продлил контракт с «Югрой». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний Майоров в сезоне-2016/17 провёл за ханты-мансийскую команду 35 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной голевой передачей при показателе полезности "-7". Во второй половине чемпионата форвард был командирован в тюменский «Рубин», где сыграл 16 матчей регулярного чемпионата и 17 игр в плей-офф, набрав в общей сложности 13 (4+9) результативных баллов. В составе «Рубина» Майоров завоевал бронзовые медали ВХЛ.