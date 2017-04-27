Йео: из-за паузы в игре «Сент-Луис» расслабился, и они забили. Мы сами виноваты

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (3:4, 0-1) в первом матче второго раунда плей-офф. Во втором периоде при счёте 0:1 нападающий соперника Кевин Фиала получил травму, и матч был остановлен на 17 минут, а через 36 секунд после возобновления игры Пи Кей Суббэн удвоил преимущество своей команды.

«У всех на арене было странное чувство. Всем было жалко игрока, получившего травму. Пауза была очень длинной. Мы расслабились, они забили. Сами виноваты. Мы должны знать, как сохранять настрой», — приводятся слова Йео на официальном сайте НХЛ.