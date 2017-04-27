Лавиолетт: после травмы Фиалы «Нэшвилл» собрался и решил отыграть смену за него

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу в первом матче второго раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (4:3, 1-0), а также отметил, что команда после травмы Кевина Фиалы собралась и сыграла за него. Молодой форвард врезался в борт в начале второго периода и был увезён со льда на носилках. Матч прервали на 17 минут из-за ожидания скорой, а через 36 секунд после возобновления игры отличился Пи Кей Суббэн.

«Никто не хотел, чтобы с Фиалой случилось нечто подобное. Но наши ребята собрались и решили следующую смену отыграть за Фиалу. Это был несчастный случай, такое бывает в хоккее», — приводятся слова Лавиолетта на официальном сайте НХЛ.