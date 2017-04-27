ЦСКА выиграл XI Международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

26 апреля в Омске финальным матчем между командами «Салават Юлаев» (группа «Восток») и ЦСКА (группа «Запад») завершился XI Международный хоккейный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти», в котором принимают участие команды U11. Обладателем главного детского хоккейного трофея Европы и титула трёхкратного победителя «Кубка «Газпром нефти» стал ЦСКА, который одержал победу со счётом 3:0.

Впервые за 11-летнюю историю турнира в нём приняли участие 27 команд из пяти стран: Финляндии, Латвии, Казахстана, Беларуси и России. Матчи турнира проводились одновременно в двух городах: Омске и Сочи. В состязаниях дебютировал детский коллектив клуба «Сочи». Всего за пять дней соревнований сыграно 67 матчей, на лёд вышло почти 600 юных хоккеистов, заброшено 432 шайбы. Посмотреть решающий матч на «Арену Омск» пришло 7700 болельщиков.