Бахмутов: с Назаровым и Козловым в «Макдональдс» ходили без очереди

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов вспомнил времена выступления за московское «Динамо». Бахмутов играл за бело-голубых с 1991 по 1997 год.

«Тренировались даже ночью. Жили на базе. Лёд под боком. Вышли из номера, прошли по коридору, спустились в раздевалку и можно кататься. Иногда, наоборот, с базы сбегали, лазейки в заборе были. Чтобы спуститься из окна, случалось, связывали простыни. И – на 343-й автобус до «Речного вокзала».

Но вообще не могу сказать, что житьё в Новогорске шло во вред. Скорее наоборот. База нас сближала, сплачивала, концентрировала на хоккее, позволяла оттачивать мастерство. Да и идти многим было особо некуда. Большинство ребят не из Москвы. Своего жилья нет. Я, например, получил квартиру от «Динамо» в 1995 году, спустя четыре года после перехода в клуб.

Конечно, ездили в Москву погулять. Но мест, куда пойти, было не очень много. Помню, заглядывали в «Макдональдс». Стояли в очередях? Нет. Ну, представьте, вы стоите в очереди, а на вас идут Андрюша Назаров и Витя Козлов, а рядом с ними ещё несколько крупных молодых ребят. Мы, как истинные нападающие, искали кратчайшие пути к воротам соперника», — сказал Бахмутов в интервью «Чемпионату».