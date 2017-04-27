Суббэн: плей-офф заставляет меня выходить на новый уровень — за это мне и платят

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал победу над «Сент-Луис Блюз» (4:3, 1-0) в первом матче полуфинала Западной конференции, в котором он набрал 3 (1+2) очка.

«Наверное, можно сказать, что я начал свою карьеру в плей-офф, так что каждый раз, когда моя команда туда попадает, это делает игру веселее и заставляет меня выходить на новый уровень. Это непросто, но давайте по-честному — мне платят за то, чтобы я делал игру в важных матчах.

Когда я пришёл в «Нэшвилл», то просто хотел делать свою работу. Многие думают, что я всегда должен быть в центре внимания, но я был рад просто быть частью этого клуба, потому что тут и без меня была очень хорошая команда", — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.