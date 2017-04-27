Тренер сборной Швеции: какой бы состав у нас ни был, Россия точно не аутсайдер

Тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов поделился ожиданиями от матча со сборной России по хоккею на Чешских играх. За шведов на этом этапе Евротура-2016/2017 сыграют 11 хоккеистов НХЛ. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Какой бы состав ни был у нас, сборная России точно не может считаться аутсайдером. Конечно, в каждом матче у нас стоит задача победить, но мы рассматриваем эту игру как отличную возможность проверить нашу сборную перед чемпионатом мира», — цитирует Гарпенлова пресс-служба ФХР.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.