Юшкевич: нет ничего страшного в словах Кучерова, может быть, он извинится

Чемпион мира 1993 года Дмитрий Юшкевич прокомментировал слова российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о своих партнёрах по команде. Кучеров сказал, что некоторые из них не выкладываются на льду и занимаются зарабатыванием денег.

«Мне кажется, Никита — парень молодой, он расстроен тем, что «Тампа» не попала в плей-офф, и высказывает своё субъективное мнение. Все мы когда-то говорили вещи, о которых приходилось жалеть. Здесь я не вижу ничего страшного. Единственное, что нужно быть профессионалом и немножко сдерживать свои эмоции.

Джереми Рёник очень много говорил. Он говорил, что 95 процентов игроков лиги получают больше, чем они заслуживают, и он не в их числе. Рёник считал, что Гретцки и ещё пара человек заслуживают деньги по таланту, а остальной лиге переплачивают. Но Рёник — это отдельно стоящий человек, шоумен. Даже играя, он любил что-то эпатажное выкидывать. А Никита сказал и сказал. Все мы, когда были молодыми, говорили вещи, о которых приходилось жалеть. Здесь нет ничего страшного, для Кучерова, это урок на будущее. Не вижу ничего страшного. Я думаю, что он найдёт точки соприкосновения с партнёрами. Может быть, Никита извинится, скажет, что слова неправильно перевели», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.