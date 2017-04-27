Все допинг-пробы игроков НХЛ в этом сезоне проверят на кокаин и марихуану

Все допинг-пробы игроков НХЛ в сезоне-2016/17 проверят на кокаин и марихуану, сообщает TSN со ссылкой на профсоюз игроков.

Эти изменения в правилах были приняты в 2016 году из-за участившихся положительных проб на кокаин. Раньше на наркотики проверяли около одной трети проб. В этом сезоне запланировано провести не менее 2300 тестов. В НХЛ все игроки, уличённые в употреблении наркотиков, должны пройти курс лечения от зависимости.

Каждая команда проходит как минимум две проверки на допинг за сезон — во время тренировочного лагеря и в регулярном чемпионате, кроме того, 60 игроков лиги тестируют во время отпуска. В течение сезона также проводят выборочные проверки отдельных игроков. Неизвестно, какой результат показали уже проведённые пробы, но ни один хоккеист не был дисквалифицирован за употребление допинга во время регулярного чемпионата.