Науменков заменит Зубарева в составе сборной России

Защитник СКА Андрей Зубарев не сможет принять участие в подготовке к чемпионату мира, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея России.

Причиной стало обострение повреждения, полученного в матчах плей-офф. В национальной сборной его заменит игрок ЦСКА Михаил Науменков, в настоящий момент находящийся в расположении олимпийской сборной.

27 апреля сборная России по хоккею проведёт вынесенный матч Чешских игр в Стокгольме с командой Швеции. Науменков присоединится к команде уже в Чехии, где россияне сыграют матчи с финнами и чехами 29 и 30 апреля соответственно.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия, начало в 19:30 мск.