Ларссон: если подключаться к атаке, Макдэвид или Драйзайтль найдут тебя пасом

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Адам Ларссон подвёл итоги первого матча полуфинала Западной конференции с «Анахайм Дакс», в котором он отметился дублем (5:3, 1-0).

«Когда у тебя в команде такие ребята, как Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, надо подключаться к атаке, если хочешь забить. Они обязательно найдут тебя пасом, это и произошло сегодня. У меня было полно времени, чтобы прицелиться и бросить», — цитирует Ларссона Sportsnet.

Видео первого гола Ларссона доступно в официальном аккаунте клуба в «Твиттере»