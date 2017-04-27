Уильямс: «Питтсбург» пару раз завоевал Кубок, мы завидуем и хотим их обыграть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс поделился ожиданиями от полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз». В 2016 году эти команды также встречались во втором раунде плей-офф, «пингвины» победили со счётом 4-2 и в итоге завоевали кубок Стэнли.

«Мы знакомы. Они знают нас. Особых секретов уже нет. В прошлом году они победили. Вот и всё. Они пару раз завоевали кубок Стэнли. Мы тоже хотим его выиграть. Мы завидуем. Мы хотим их обыграть», — приводятся слова Уильямса на официальном сайте НХЛ.