Маклеллан: Ларссон, конечно, не Бобби Орр, но сегодня он здорово выглядел

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» в первом матче полуфинала Западной конференции (5:3, 1-0), в котором дубли оформили Марк Летестю и Адам Ларссон.

«Когда у тебя заканчиваются герои, обычно ты вылетаешь. Важно, чтобы результат приносили все звенья. Я верю, что нельзя выиграть за счёт одной суперзвезды. Посмотрите, как выигрывал „Чикаго“, „Питтсбург“ или „Лос-Анджелес“. Тэйвз, Копитар или Кросби делали это не в одиночку. У них была глубина атаки, которая работала в нужное время.

Летестю весь год приносил пользу в большинстве. Он очень хитрый и ловкий, находит отскоки. Ларссон забил дважды. Пока что в каждом матче у нас находятся разные герои. Именно так и становятся чемпионом.

Ларссон, конечно, не Бобби Орр, но сегодня он здорово выглядел. У него есть мастерство для этого", — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте НХЛ.