«Ак Барс» продлил контракт с защитником Охтамаа на один год

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 29-летним финским защитником Атте Охтамаа. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне финский защитник дебютировал в «Ак Барсе» и провёл за казанский клуб 55 матчей регулярного чемпионата, набрав 12 (2+10) очков при показателе полезности "+8". В 15 играх плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей при показателе полезности "-1". Ранее Охтамаа выступал за «Йокерит». Всего в КХЛ на его счету 36 (9+27) очков в 198 матчах.