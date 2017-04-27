Билл Герин — в числе кандидатов на пост генменеджера «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» провёл интервью с Биллом Герином на позицию генерального менеджера клуба, сообщает TSN.

Герин является одним из кандидатов на этот пост в «Баффало», который ранее уволил генерального менеджера Тима Мюррея и главного тренера Дэна Байлсму. После завершения карьеры Герин стал помощником генерального менеджера в «Питтсбург Пингвинз». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока (1995 — с «Нью-Джерси Дэвилз», 2009 — с «Питтсбургом») и серебряным призёром Олимпиады 2002 года в составе сборной США.