Брассар: просто хочу сыграть хорошо и дать «Оттаве» шанс на победу

Нападающий клуба «Оттава Сенаторз» Дерек Брассар поделился мнением о том, что в плей-офф он играет с более высокой результативностью.



«Я смотрю все игры в плей-офф. Буду смотреть все матчи в среду. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Если нравится то, что делаешь, обязательно добьёшься успеха. Если нет, тогда ты не будешь получать удовольствие от того, что приходишь сюда каждый день, выходишь на лёд, тренируешься. Мне нравился хоккей с детства

Я ещё ни разу не завоевывал Кубка Стэнли, вот когда это случится… Моя статистика в плей-офф вырастает? Конечно, такое приятно слышать, но я ещё ничего не добился. Я просто хочу хорошо сыграть и дать моей команде шанс на победу во втором раунде", — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.