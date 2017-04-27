Тревор ван Римсдайк и Чарли Макэвой сыграют за сборную США на ЧМ-2017

Хоккейная сборная США на своём официальном сайте объявила, что к её составу, который сыграет на чемпионате мира—2017 присоединились защитники «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой и «Чикаго Блэкхоукс» Тревор ван Римсдайк.



25-летний ван Римсдайк в регулярном чемпионате принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 18 (7+11) результативных баллов.

19-летний Макэвой провёл за «Брюинз» шесть матчей в плей-офф и набрал 3 (0+3) очка. Ранее он выиграл золотые медали в составе молодёжной сборной США на МЧМ-2017.