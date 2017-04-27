Президент КХЛ: клубы лиги сами высказались за недопустимость критики судей

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко прокомментировал запрет на критику судей лиги. Ранее генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил о необходимости уменьшения штрафов за критику арбитров.



«В этом вопросе лига всегда опирается на мнение самих клубов. Здесь не может быть какого-то волюнтаризма. Ещё в апреле 2016-го на совещании с представителями клубов рассматривались основные нарушения, по которым следовало ужесточить наказания. Это касалось симуляций и действий, влияющих на безопасность игроков. Тогда же клубы подтвердили и недопустимость высказываний в адрес судей. Причём все были единодушны в том, что причина некорректного поведения представителей команд – это отсутствие реакции со стороны КХЛ. По итогам того совещания совет директоров лиги внёс изменения в дисциплинарный регламент, которые действуют и сейчас. В общем, всё чётко зафиксировано и прозрачно», — рассказал Чернышенко в интервью «Чемпионату».