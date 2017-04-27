Браташ: датчане отказались от участия в Кубке АЛРОСА по финансовым причинам

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о Кубке АЛРОСА, который стартует 27 апреля в Санкт-Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет с Норвегией и Словенией.



«Когда меня назначали тренером олимпийской сборной, первый турнир, о котором я вспомнил, был турнир «Ленинградской правды», я предложил его сразу возродить. Мы много с олимпийской сборной выступам, все понимают наши цели и задачи. Подготовка молодого резерва для основной национальной команды, проверка ребят в игре за сборную. Это совсем другое, в отличие от выступления за клуб. За прошедший год мы проделали большую работу, много игроков до 25 лет проверили. Многие уже выступают за национальную команду.



Планировалось четыре команды на Кубке АЛРОСА, но сборная Дании отказалась по финансовым причинам, и мы не успели пригласить ещё одну команду. Не сказал бы, что сейчас у нас сильнейший состав за всю историю олимпийской сборной. Посмотрим, какую игру покажут», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.