Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Официальный «твиттер» Федерации хоккея России рассказал о составе национальной команды, который примет участие в первом матче чешского этапа Евротура с командой Швеции. Встреча начнётся сегодня, 27 апреля, в 19:30 по московскому времени, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Василевский (Сорокин);
Мозякин — Ткачёв — Плотников, Белов — Антипин;
Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;
Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Гавриков;
Любимов — Светлаков — Бурдасов, Береглазов — Зуб.
Россия сразится со Швецией в преддверии ЧМ-2017. LIVE
Сборная России в рамках Евротура сыграет со Швецией в Стокгольме. Команда Знарка продолжает готовиться к чемпионату мира.