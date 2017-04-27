Нападающий «Нэшвилла» Фиала успешно перенёс операцию после перелома

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кевин Фиала получил перелом бедренной кости в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:3, 1-0). Фиала получил повреждение, врезавшись в борт после столкновения с защитником «блюзменов» Робертом Бортуццо.



Как сообщает официальный сайт команды, 20-летний хоккеист успешно перенёс операцию и сейчас находится на восстановлении. Сам Фиала переживает, что не сумеет помочь своей команде в борьбе за Кубок Стэнли. Руководство клуба поблагодарило врачей за своевременную помощь.