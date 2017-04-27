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Данила Квартальнов получил квалификационное предложение от ЦСКА

27 апреля 2017, четверг. 19:26. Хоккей

Официальный сайт КХЛ объявил о подписании новых контрактов со своими клубами рядом игроков лиги.

«Амур» продлил двусторонние соглашения на два сезона с вратарями Ильёй Андрюховым и Евгением Аликиным, нападающими Станиславом Кацубой и Игорем Руденковым, а также на один сезон – с защитником Дмитрием Лютовым.

Обязывающие квалификационные предложения (двусторонние на два года) от московского «Динамо» получили защитник Артём Волков, нападающие Николай Чебыкин и Александр Петунин, а от ЦСКА – вратарь Александр Самойлов, защитник Семён Луговяк, нападающие Данила Квартальнов  и Михаил Бякин.

Квалификационные предложения от «Лады» (двусторонние на два сезона) приняли защитник Данил Семёнов, нападающие Дмитрий Дрожжин, Владимир Журавлёв, Роман Поляничев, Алексей Сыромятников.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
27 апреля 2017, четверг
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