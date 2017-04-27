Карлайл: Гецлаф провёл хороший матч, но «Анахайм» не показал всего, что может

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл подвёл итоги после поражения в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Эдмонтона» (3:5)



«Четвёртая шайба? Мы неправильно расположились на льду. Ларссон не должен был так свободно кататься по нашей зоне. Мы свалились назад, и у него появилось свободное пространство.

Гецлаф провёл хороший матч. В третьем периоде я перевёл к нему Ракелля. Я не считаю, что наша команда показала всё, на что способна.

Я старался взбодрить некоторых ребят, чтобы они активнее играли. Не думаю, что все выложились полностью», – цитирует Карлайла официальный сайт НХЛ.