Мето: Брассар может рассказать, какой загиб клюшки у других игроков

Защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Мето поделился мнением об отношении к хоккею своего партнёра по команде Дерека Брассара, отметив, что тот детально изучает игру других хоккеистов.

«Это сюрприз для меня. Брассар страстно любит хоккей. Ему нравится играть. Он может сказать, каким загибом играет тот или иной игрок, как он надевает коньки, как пользуется лентой. Он очень много знает. И умеет играть», — приводит слова Мето официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Сегодня «Оттава» проведёт первый матч серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».