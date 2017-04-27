Сборная России в овертайме проиграла Швеции в своей первой игре на Евротуре

Сборная России потерпела поражение в своём первом матче на чешском этапе Евротура, уступив команде Швеции в овертайме со счётом 3:4 ОТ.



В составе россиян голами сумели отметиться Виктор Антипин и Сергей Мозякин, оформивший дубль. У Швеции заброшенные шайбы на свой счёт записали Элиас Линдхольм, Джон Клингберг, Линус Умарк и Габриэль Ландеског. Свой следующий матч россияне проведут с финнами 29 апреля.



В параллельном матче хозяева этапа чехи сумели обыграть команду Финляндии, отыгравшись со счёта 0:2.

Россия уступила Швеции в Евротуре 3:4 ОТ. LIVE Сборная России в рамках Евротура играет со Швецией в Стокгольме. Команда Знарка продолжает готовиться к чемпионату мира.