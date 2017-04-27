Сборная Финляндии уступила Чехии в первой встрече этапа Евротура

Сборная Чехии одержала победу над командой Финляндии в первом матче домашнего этапа Евротура, встреча завершилась со счётом 3:2.



К 8-й минуте встречи сборная Финляндии выигрывала в две шайбы: отличились Мика Пюёряля и Миро Аалтонен. Чехи усилиями Романа Червенки отыграли один гол ещё в первом периоде, а во втором и третьем Ян Рутта и Робин Ганзл забили ещё по шайбе, принеся Чехии победу — 3:2.



В параллельном матче сборная Швеции в овертайме сумела добиться победы над сборной России со счётом 4:3 ОТ.