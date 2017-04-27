Барабанов: пять дней отдыхали со СКА, потом в Новогорске быстро вошли в тонус

Нападающий сборной России Александр Барабанов прокомментировал победу своей команды над сборной Норвегии со счётом 8:2.



«Эмоции положительные, провели хороший матч. Не знаю, удалось ли приехать родителям на матч. В любом случае поддержка сегодня была прекрасная. Когда ведёшь 4:0, где-то начинаешь успокаиваться. С Капризовым и Воробьёвым играть комфортно, ребята понимают игру, хорошие голы забили сегодня. Пять дней со СКА отдыхали после победы в Кубке Гагарина. Потом собрались в Новогорске, потренировались четыре дня, вошли в тонус, и нормально. Не обидно, что олимпийская сборная считается резервом, всем даётся шанс в национальной команде. Рад, что предоставили шанс. Шестёркин сегодня сыграл уверенно, где-то не повезло, поэтому два гола в большинстве пропустили», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.