Капризов: не знаю, есть ли у меня шансы поехать на ЧМ, тренируюсь, стараюсь

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу своей команды над сборной Норвегии со счётом 8:2.



«Норвежцы достаточно цепкие, старались играть весь матч. Просто так получилось, что победили 8:2. Как взаимодействие с Барабановым? Он здорово играет, мы третий день катаемся вместе. Хорошо, что почти сразу стали понимать друг друга. Все же знают, что в Петербурге очень хорошо болеют. На матчах КХЛ всегда полный стадион, поэтому ждали поддержки. Спасибо болельщикам, что пришли. Честно, не знаю, есть ли у меня шансы поехать на чемпионат мира. Это не у меня надо спрашивать. В какой я форме сейчас? Тренируюсь, стараюсь», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.