«Аризона» провела несколько увольнений в структуре клуба

Генеральный директор «Аризоны Койотс» Джон Чайка объявил о том, что помощник тренера Ньюэлл Брауна и генеральный директор фарм-клуба АХЛ Даг Соетр были освобождены от своих обязанностей. Кроме того, «Койоты» не будут продлевать контракты своих скаутов Дэвида Маклина и Джима Рока.



Джон Чайка поблагодарил специалистов за проделанную работу, выразив уверенность в их компетентности, но сказал, что изменения пойдут на пользу команде.



«Аризона» уже начала поиск новых специалистов на освободившиеся вакансии.