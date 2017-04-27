Знарок: игра со Швецией была неплохая, но у России проблема со вбрасываниями

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от сборной Швеции на Евротуре (3:4 ОТ).



«Не сказал бы, что сил не хватило, просто получили два ненужных удаления. А так, игра неплохая с нашей стороны. Идёт подготовка к чемпионату мира. Проанализируем, сделаем выводы. Если пропустили в меньшинстве, значит пока в нём играем не очень. У нас проблема со вбрасываниями. Если выигрывать вбрасывания, половины ошибок не было бы. Если не будем выигрывать, придётся обороняться», — приводит слова Знарка «Р-Спорт».