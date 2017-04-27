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Знарок: игра со Швецией была неплохая, но у России проблема со вбрасываниями

27 апреля 2017, четверг. 23:13. Хоккей

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от сборной Швеции на Евротуре (3:4 ОТ).

«Не сказал бы, что сил не хватило, просто получили два ненужных удаления. А так, игра неплохая с нашей стороны. Идёт подготовка к чемпионату мира. Проанализируем, сделаем выводы. Если пропустили в меньшинстве, значит пока в нём играем не очень. У нас проблема со вбрасываниями. Если выигрывать вбрасывания, половины ошибок не было бы. Если не будем выигрывать, придётся обороняться», — приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Олег Знарок
Новости. Хоккей
27 апреля 2017, четверг
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