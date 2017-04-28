Панарин: думал, что я — худший хоккеист в НХЛ, размышлял, какой я убогий

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин рассказал о своём психологическом спаде во время сезона.



«В этом сезоне у меня был самый тяжёлый период. Даже дурные мысли в голову полезли. Очень много размышлял о других, кто обо мне что подумает — тренер и так далее. Я думал, что очень плохо играю. А на самом деле играл нормально. Но мне казалось, что я — худший хоккеист в лиге. Как бы вернуться на свой уровень? Всё ходил и думал, какой же я убогий. В это время случился большой спад. А потом я послал всё, перестал ходить в зал, не стал делать растяжку перед игрой. Отказался от всех привычек. Так, я раньше перед каждым матчем смотрел свои смены. У меня в голове было много хоккея. А я на это всё забил. И знаете, помогло», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

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