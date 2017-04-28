Лавиолетт: Суббэн был силён, пахал как буйвол в защите и классно сыграл в атаке

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу в первом матче второго раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (4:3, 1-0), отметив игру защитника Пи Кея Суббэна.



«Суббэн сегодня был силён. Он и в обороне пахал как буйвол, но и в нападении… Все игроки ищут возможности в атаке, но Пи Кей несколько раз реально прокомпостировал свой номер в протоколе… Несколько раз сыграл просто великолепно, выдал несколько отличных бросков, да и просто провёл классный матч», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.