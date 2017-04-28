Радулов поблагодарил «Монреаль» за проведённый сезон в НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов на своей странице в «Твиттере» поблагодарил хоккеистов, тренеров и руководство команды за проведённый сезон.
«Спасибо моим одноклубникам, тренерскому штабу и руководству „Монреаля“ за отличный сезон. Благодарен вам за величайших болельщиков», — написал Радулов в своём аккаунте.
В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провёл за «Монреаль» 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль» уступил клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4. В плей-офф Радулов сыграл шесть матчей, забросил две шайбы и отдал пять передач.
Однолетний контракт Радулова с «Монреалем» завершится 1 июля.
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