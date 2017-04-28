«Оттава» обыграла «Рейнджерс» в первом матче серии, Бучневич набрал 1 очко

«Оттава Сенаторз» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1 в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Оттавы».

Райан Макдона вывел «Рейнджерс» вперёд на 28-й минуте (в большинстве), Райан Дзингел сравнял счёт чуть более, чем через минуту (29, в большинстве), а решающую шайбу забросил Эрик Карлссон на 56-й минуте.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал голевую передачу, однако имеет показатель полезности "-1".

Второй матч серии пройдёт на льду «Оттавы» 29 апреля, начало — в 22:00 мск.