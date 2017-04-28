Шайбы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» в матче с «Питтсбургом»

«Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2 в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Пингвинз».

В начале второго периода дважды отличился Сидни Кросби — на 20-й и 22-й минутах. Александр Овечкин отыграл одну шайбу на 39-й минуте, а на 48-й Евгений Кузнецов сравнял счёт. Однако Ник Бонино на 53-й минуте принёс победу «Питтсбургу».

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился, заработав показатель полезности "-1".

Следующий матч серии пройдёт на площадке «Вашингтона» 30 апреля, начало — в 03:00 мск.