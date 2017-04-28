Овечкин: «Вашингтон» смог вернуться в игру, но всё сгубила одна ошибка

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в стартовом матче серии второго раунда с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).

«Мы начали матч совсем не так, как бы нам хотелось. Действовали медленно. Одна ошибка – и соперник забил, а затем ещё раз. Нельзя терять шайбу в средней зоне, нельзя допускать потерь. У соперника очень техничные форварды, сегодня мы в этом лишний раз убедились.

Но затем мы смогли вернуться в игру и заиграть так, как было необходимо. Давили на соперника, доставляли шайбу глубоко в зону «Питтсбурга». Но всё перечеркнула одна ошибка. Это всего лишь один матч. Видео этой игры смотреть не хочется, мы будем стараться играть в свой лучший хоккей», — приводит слова Овечкина Monumental Network.