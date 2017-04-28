Кросби — рекордсмен среди действующих игроков по числу матчей с 2 очками

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) оформил дубль и был признан второй звездой матча. Канадский игрок в 51-й раз за карьеру в Кубке Стэнли набрал не менее двух очков в одной игре и вышел на первое место среди действующих игроков, превзойдя Яромира Ягра (50).

Третье место в списке занимает Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») – 42 матча с 2 очками, 4-е – Мариан Госса («Чикаго Блэкхоукс», 40), замыкает пятёрку Хенрик Зеттерберг («Детройт Ред Уингз», 35).

Кроме того, Кросби сравнялся по этому показателю с Марио Лемье среди всех игроков в истории «Питтсбурга». В шести матчах текущего Кубка Стэнли Кросби набрал 9 (4+5) очков и вышел на второе место в гонке бомбардиров.