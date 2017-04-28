Эрик Карлссон — лидер в гонке бомбардиров-защитников плей-офф НХЛ

Капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) забросил шайбу и был признан второй звездой матча.

Шведский хоккеист стал 12-м защитником в истории «Сенаторз», забившим победный гол в играх розыгрыша Кубка Стэнли. С 7 (1+6) очками Карлссон лидирует в гонке бомбардиров текущего розыгрыша среди защитников.

По 5 очков на счету Ши Теодора («Анахайм Дакс»), Моргана Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»), Пи Кея Суббэна и Райана Эллиса (оба – «Нэшвилл Предаторз»).