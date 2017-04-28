Кросби: партнёры дважды отлично сыграли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) в первом матче серии второго раунда плей-офф. Команда выбила «Кэпиталз» на аналогичной кубковой стадии в прошлом сезоне.

«Партнёры дважды отлично сыграли. В обоих случаях Хёрнквист выдал шайбу в открытое пространство. Сперва Джейк Гюнцель вывел меня два в один, затем Хёрнквист нашёл меня на отскоке. Были действительно отличные эпизоды», — передаёт слова капитана действующего чемпиона НХЛ официальный сайт лиги.

Шайбы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» в матче с «Питтсбургом»

Кросби — рекордсмен среди действующих игроков по числу матчей с 2 очками