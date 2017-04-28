Лундквист: я играл в свою игру и делал правильные вещи

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (1:2) в матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время американская команда уступает в серии со счётом 0-1.

«Такая жизнь у вратаря. По ходу встречи я принял 100, может, 150 решений, не знаю. Я играл в свою игру и делал правильные вещи. Когда не видишь шайбы, то просто ждёшь, стараясь двигаться активнее», — передаёт слова вратаря американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.