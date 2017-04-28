Буше: Карлссон – больше чем звезда, и это просто невероятно, что он делает

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше оценил игру защитника Эрика Карлссона, забившего победный гол в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

«Вот что делают великие игроки – они включаются в нужный момент и могут справляться с давлением. Не думаю, что к этому вообще можно привыкнуть. Наши болельщики должны очень ценить это.

Он сейчас больше чем звезда, и это просто невероятно, что он делает. Это очень техничный хоккеист, который стал звездой, а теперь вырос в победителя. На протяжении всего года он вдохновляет нас», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.